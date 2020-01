Mundo

Macron acusa a Turquia de violar embargo de armas

O Presidente francês, Emmanuel Macron, acusou, ontem, o homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, de “não respeitar a palavra dada pelo envio de navios turcos que transportam mercenários sírios para a Líbia”.

Fotografia: DR



“Nos últimos dias assistimos à saída de navios turcos que transportam mercenários sírios para território líbio, em contradição explícita ao prometido pelo Presidente Erdogan, na conferência de Berlim. É o desrespeito pela palavra dada”, afirmou o Chefe de Estado francês, citado pela AFP.

“É um atentado à segurança de todos os europeus e às populações do Sahel”, insistiu no decurso de uma declaração e acompanhado pelo Primeiro-Ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, que o recebeu para um almoço, no Eliseu.

Macron repetiu que, à semelhança dos parceiros europeus, apoia a Grécia e o Chipre e “condena as ingerências e as provocações da Turquia”. Em simultâneo, condenou “com a maior firmeza, o pacto recente entre o Governo de Acordo Nacional líbio (GNA) e a Turquia sobre o envio de forças turcas para a Líbia”.

A 19 de Janeiro, o Chefe de Estado francês tinha já solicitado durante a cimeira de Berlim sobre a Líbia, o “fim do envio para Tripoli de combatentes sírios pró-turcos em apoio ao Governo de Tripoli”.

Ancara é acusada do envio de algumas centenas de combatentes sírios em apoio a Fayez al-Sarraj, chefe do GNA reconhecido pela ONU e confrontado com uma ofensiva militar do rival, o marechal Khalifa Haftar, que controla três quartos do território líbio.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha defendeu, terça-feira, que caso algum país viole o embargo da ONU e exporte armas para a Líbia, deverá haver algum tipo de punição. Heiko Maas disse que ainda é necessário muito trabalho para colocar em prática as decisões tomadas numa recente reunião de alto nível sobre a Líbia, segundo a agência de notícias Associated Press.