Macron admite melhorar as propostas de reforma

O Presidente francês está disposto a melhorar a proposta de reforma do sistema de pensões, contestada através de greves e manifestações desde há duas semanas, admitiu ontem a Presidência, antes de reuniões entre Governo e parceiros sociais.

Presidente francês enfrenta pressão nas ruas contra a proposta de reforma da pensão

O Chefe de Estado francês “não vai deixar cair o projecto”, mas “está disposto a melhorá-lo, com base em negociações com os sindicatos”, explicou a Presidência, admitindo que haverá “progressos até ao final da semana”.

O Primeiro-Ministro francês, Edouard Philippe, tinha previsto receber ontem à tarde - acompanhado pelo novo “senhor reformas” do Governo, Laurent Pietraszewski, que substitui Jean-Paul Delevoye depois da demissão deste na segunda-feira - os líderes sindicais e os patrões, na tentativa de encontrar uma saída para a crise.

A proposta de reforma do sistema de pensões tem provocado muita contestação em França, tendo levado a uma greve geral na terça-feira que fechou escolas, deixou hospitais a meio gás e paralisou os transportes.

Nas últimas duas semanas, os trabalhadores do sector dos transportes, além de outros serviços, têm estado em greve e a situação ameaça manter-se até ao final do ano.

Segundo a Presidência, Emmanuel Macron pretende nomeadamente “obter uma folga” da mobilização “durante a temporada de festas” do final do ano. Segundo a Presidência, Macron está disponível para melhorar aspectos como a idade prevista para reforma, que a proposta actual passa dos actuais 62 para os 64 anos a fim de equilibrar o sistema financeiro.

A proposta prevê também que os trabalhadores que se aposentarem antes dessa idade sofrerão uma redução nas suas pensões, enquanto os que saírem mais tarde da vida activa terão um “bónus”.

A proposta é considerada “inaceitável” pelos sindicatos, nomeadamente pelo CFDT, o maior sindicato francês, que, apesar de ser a favor da unificação dos actuais 42 sistemas de pensões, colocou a idade prevista para reforma como “uma linha vermelha”.