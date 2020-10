Macron agradece vitória do "não" à independência da Nova Caledónia

Heroide dos Prazeres premiada pela sua “potencialidade vocal”

Depois de tentativas feitas em 2018 e 2019, Heroide dos Prazeres foi a grande vencedora da edição de 2020 do Festival da Canção de Luanda, com a canção de sua autoria “Só no olhar”. Pelo feito alcançado recebeu da organização um cheque no valor de um milhão de kwanzas, além de 200 mil por ter sido considerada a “Melhor Voz do Festival”.