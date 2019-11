Mundo

Macron alerta para a crise no sistema multilateral

O Presidente francês, Emmanuel Macron, alertou ontem que o sistema multilateral está à beira de uma “crise sem precedentes”, ao apontar a progressão dos nacionalismos e do princípio da “não-cooperação” como as sementes de possíveis futuros conflitos.

Estadista francês apela ao reforço da cooperação

Emmanuel Macron falava na abertura da segunda edição do Fórum da Paz, iniciativa que junta em Paris, durante dois dias, cerca de 30 Chefes de Estado e de Governo, grande parte oriundos de países africanos, e representantes de várias organizações não-governamentais (ONG) e instituições internacionais.

O tom do discurso do Chefe de Estado francês foi marcado pela defesa e pela necessidade de reforçar os vínculos entre países.

“Acredito que poderá acontecer uma crise sem precedentes no nosso sistema internacional”, declarou Macron, considerando que “o nacionalismo é guerra e que a não-cooperação destrói tudo o que foi erguido nos últimos anos”.

O Fórum de Paris para a Paz foi uma iniciativa lançada pelo Presidente francês no Verão de 2017, no âmbito das celebrações do centenário do fim da I Guerra Mundial (1914-1918), e teve a primeira edição em Novembro de 2018.

Na intervenção, Macron frisou que a Europa e os respectivos progressos são um exemplo da importância e do peso da cooperação internacional, lembrando, igualmente, que, no passado, este mesmo continente também reflectiu “o preço a pagar por uma não-cooperação”.

Contra tal “preço”, defendeu o Presidente francês, é necessário investir “numa cooperação equilibrada e no multilateralismo”.

Macron, que na semana passada considerou numa entrevista que a NATO se encontra num estado de “morte cerebral”, afirmou que o Fórum da Paz pode ser uma plataforma para desenvolver “novas iniciativas” que complementem o trabalho já realizado por organizações internacionais no âmbito da cooperação.