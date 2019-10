Macron insiste na protecção do direito de asilo e quer acção contra desvios

Falta de escolas nas comunidades fronteiriças força milhares de crianças a estudar na RDC

De mãos a abanar, dez crianças (seis do sexo feminino e quatro masculinos) caminham a passos lentos em direcção à fronteira com a República Democrática do Congo (RDC). Calçam chinelas e trajam uniformes. As raparigas vestem saias azul-escuras e blusas brancas. Com as mesmas cores, os rapazes apresentam-se de calças e camisas.