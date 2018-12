Mundo

Macron ameaça com estado de emergência

O Governo da França admite a possibilidade de decretar o estado de emergência depois dos violentos protestos ocorridos sábado em Paris, anunciou ontem o porta-voz Benjamin Griveaux, que garantiu que “todas as medidas devem ser estudadas”.

Polícia acusa militantes de extrema-direita e esquerda de actos de vandalismo

Fotografia: DR

“É preciso pensar em todas as medidas que podem ser tomadas para evitar que estas manifestações gravíssimas de violência se reproduzam nas ruas” da capital, respondeu Griveaux à uma pergunta de um jornalista da emissora “Europe 1” sobre a possível instauração do estado de emergência.

Segundo a “Europe 1”, sindicatos de polícias pediram ao Governo que aplique a medida de excepção para evitar que as cenas de insurreição ocorridas em Paris, mas também em menor escala em cidades como Nantes, Toulouse e Marselha, se repitam nas próximas semanas, quando os “coletes amarelos” prevêem fazer uma nova manifestação.

O Governo reuniu de emergência no Palácio do Eliseu com o Presidente Emmanuel Macron, que regressou da Cimeira do G20 em Buenos Aires.

Após ter conseguido estabilizar a situação, em parte graças a uma forte chuva que dissuadiu os arruaceiros, os serviços de limpeza voltaram a trabalhar na Praça Charles de Gaulle, onde está o Arco do Triunfo, que foi pinchado e vandalizado.

As ruas paralelas à avenida dos Campos Elísios também apresentavam uma imagem desoladora com veículos e estabelecimentos comerciais incendiados.



Morte de automobilista

Os protestos de sábado culminaram em confrontos entre manifestantes e polícias.

O Ministério do Interior francês actualizou ontem os números de detidos durante toda a jornada de manifestações dos chamados “coletes amarelos”, que resultou em 412 detenções a nível nacional e 133 feridos, dos quais 23 eram membros das forças da ordem.

Os camionistas, em protesto contra o preço dos combustíveis, bloquearam algumas das principais artérias da cidade parisiense, o que acabou por provocar a morte a um automobilista.

O jornal Le Parisien informou que uma pessoa morreu, na madrugada de ontem, depois de ter embatido com a viatura que conduzia num camião parado.

Segundo a mesma fonte, o acidente teve lugar na zona de Arles, em Bouches-du-Rhône.

O procurador francês Patrick Desjardins disse ao Le Parisien que esta morte está “directamente ligada ao bloqueio dos “coletes amarelos” que provocaram um gigantesco engarrafamento de 10 quilómetros”.

O condutor da carrinha, por razões que estão por apurar, embateu num camião que estava parado devido ao forte congestionamento que se fazia sentir provocado pelo bloqueio das estradas.

O movimento dos “coletes amarelos” surgiu há aproximadamente um mês de forma espontânea, sem filiação a nenhum grupo político e expandiu-se através das redes sociais para protestar contra um novo aumento dos impostos sobre os combustíveis, que o Governo passará a aplicar em Janeiro.

Os “coletes amarelos” exigem a renúncia de Emmanuel Macron e, segundo o Ministério do Interior, entre os manifestantes estavam infiltrados até três mil indivíduos violentos procedentes de facções de extrema-direita e extrema-esquerda.

Arco do Triunfo vandalizado

O Presidente francês, Emmanuel Macron, visitou ontem o Arco do Triunfo, em Paris, para observar os danos sofridos pelo monumento, que foi alvo, no sábado, de actos de vandalismo durante os protestos dos “coletes amarelos”.

O Chefe de Estado, acompanhado pelo ministro do Interior, Christophe Castaner, prestou homenagem ao túmulo do soldado desconhecido, que representa todos os franceses mortos na I Guerra Mundial (1914-1918), que os manifestantes sujaram e onde deixaram latas de cerveja e outros objectos.

A Comissão Legislativa do Senado francês vai ouvir amanhã o ministro e secretário de Estado do Interior, Christophe Castaner e Laurent Nuñez, respectivamente, sobre “os motins e ataques contra as forças de segurança e actos de vandalismo e destruição” durante as manifestações dos “coletes amarelos”, refere um comunicado divulgado pela câmara alta do Parlamento francês, segundo a agência France Press.

A comissão senatorial ouvirá as explicações do ministro do Interior, e do seu secretário de Estado, “sobre os meios postos em prática para fazer face aos protestos”. Esta audiência incidirá também sobre “as disposições que devem ser tomadas para prevenir a recorrência e agravamento destas condições de extrema gravidade, sem infringir o direito constitucional dos franceses de expressar os seus pontos de vista e descontentamento com manifestações não violentas”.