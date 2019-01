Mundo

Madrid admite novo prazo limite

As eleições europeias de Maio são o “verdadeiro prazo limite” da negociação sobre o “Brexit” se o acordo de saída for rejeitado pelo Parlamento britânico, afirmou ontem o ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha, Josepc.

Fotografia: DR

“Caso não haja acordo, há a possibilidade de continuar a procurar um, é possível prolongar os prazos, continuar a discutir”, disse o ministro num encontro com jornalistas.

A data de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) é 29 de Março, mas “o verdadeiro 'deadline' [prazo limite] são as eleições europeias, porque foram planeadas sem a representação britânica, partindo do princípio de que quando se realizassem o Reino Unido já não estaria”, acrescentou.

Borrell considerou, contudo, que um 'Brexit' sem acordo seria “uma catástrofe para toda a gente” pelo que faz “votos para que tal não ocorra”.

O Parlamento britânico vota hoje o acordo negociado entre o Governo britânico e a UE, que assegura uma saída ordenada e um período de transição até Dezembro de 2020, mas as hipóteses de ser reprovado são consideráveis.

Um chumbo do documento pode obrigar o Governo britânico a pedir uma extensão do período de negociações estipulado pelo artigo 50.º do Tratado de Lisboa, que termina a 29 de Março.

Embora o Governo britânico mantenha como posição oficial que não pretende fazê-lo, o diário The Guardian noticiou, citando fontes europeias, que os 27 estariam preparados para oferecer uma extensão “técnica” até Julho, data da tomada de posse dos deputados eleitos em Maio para o Parlamento Europeu, para o Reino Unido resolver o impasse.

Em Bruxelas, a Comissão Europeia recusou “especular” sobre um possível adiamento, com o porta-voz, Margaritis Schinas, a frisar que “há um acordo em cima da mesa” e que é necessário “trabalhar com o que há”.

“E é isso que as partes estão a fazer agora”, acrescentou Schinas.

Na Alemanha, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Adebahr, recusou igualmente “declarações especulativas” sobre um prolongamento, frisando que, para Berlim, “continua em vigor o enorme interesse numa saída ordenada e numa saída segundo o acordo negociado”.

“Creio que hoje, um dia antes de uma possível decisão, o correcto é não fazer declarações de tipo especulativo sobre estes assuntos”, disse a porta-voz, evocando declarações recentes do chefe da diplomacia alemã, Heiko Mass, advertindo que “quem apostar no fracasso da votação para vir a ter uma melhor base de negociação está a assumir um risco extremamente elevado”.

A França também recusou-se a comentar um possível adiamento, afirmando apenas que “deseja um voto favorável” na Câmara dos Comuns e que, se isso não acontecer, “caberá a Londres apresentar propostas” à UE.

“A posição francesa é clara: temos um acordo sobre a mesa que é o melhor acordo possível e que não é negociável”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês em resposta a uma pergunta sobre um eventual prolongamento das negociações até Julho.