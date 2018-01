Mundo

Madrid quer impedir posse de Puigdemont na Catalunha

O Governo espanhol anunciou ontem em Madrid a in­tenção de apresentar um recurso no Tribunal Constitucional contra a decisão do presidente do Parlamento catalão de propor Carles Pu­igdemont à presidência do Executivo regional.

Governo espanhol ameaça prender Carles Puigdemont

Fotografia: John Thys | AFP

A vice-presidente do Go­verno espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, explicou que Madrid vai solicitar um parecer sobre essa questão ao Conselho de Estado, que em Espanha é o supremo órgão consultivo do executivo, limitando-se a dar opiniões fundamentadas sobre a questão solicitada ou a propor outra solução adequada.

O novo presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, propôs no início da sema-

na em Barcelona o nome do líder separatista Carles Puigdemont para voltar a dirigir o Governo da Catalunha, apesar de todos os obstáculos jurídi­cos que isso implica.

Roger Torrent, um independentista empossado há duas semanas, quando prometeu privilegiar o diálogo entre as forças parlamentares, tomou esta decisão depois de se ter encontrado com todos os partidos com assento na assembleia regional.

“O senhor Torrent não pode propor como candidato o senhor Carles Puigdemont. Pode propor outro” nome, sublinhou Soraya Sáenz de Santamaría em conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros que tomou a decisão.

A número dois do Executivo espanhol acrescentou que o estatuto jurídico actual do líder independentista é “incompatível” com a sua comparecência em pessoa no Parlamento regional, ao mesmo tempo que há uma ordem de detenção que é aplicada mal entre em território espanhol.

O presidente do Parlamento regional da Catalunha deslocou-se quarta-feira a Bruxelas onde se reuniu com Carles Puigdemont para lhe comunicar a intenção de convocar a sessão plenária de investidura para a próxima semana, entre os dias 30 e 31 deste mês.