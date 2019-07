Maduro admite fazer acordo com a oposição

"O povo angolano jamais esquecerá o povo cubano", afirmou em Havana o Presidente João Lourenço

Emoção e reconhecimento foram as notas dominantes do encontro que o Presidente João Lourenço manteve com os combatentes que ajudaram Angola contra as invasões do então exército do “apartheid” da África do Sul, no termo da visita de Estado ao país caribenho, a convite das autoridades locais.