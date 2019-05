Mundo

Maduro considera diálogo produtivo

O Presidente venezuelano declarou estar orgulhoso desta fase de diálogo com a oposição e disse que ambas as partes concordaram, em Oslo, serem "muito prudentes” sobre as negociações.

Fotografia: DR

“Chegámos a um acordo para sermos muito prudentes e respeitamos essa prudência (...) Estou orgulhoso da delegação que temos na Noruega e de estarmos em fase de diálogo construtivo com a oposição (...), acredito que o caminho é a paz, o diálogo, o entendimento", disse Nicolás Maduro.

O Chefe de Estado venezuelano falava durante uma intervenção transmitida pela televisão do seu país, durante a qual explicou que terminou o segundo encontro de diálogo com a oposição e esteve em comunicação durante os três dias que durou.

“Custou muito chegar à Noruega. Tivemos vários meses de conversações secretas, prudentes e devem continuar assim. Foram vários meses até que há dez dias chegámos à Noruega”, disse.

Maduro sublinhou ter o apoio “do povo chavista, revolucionário, bolivariano e das Forças Armadas ” para estes diálogos de paz.

“Tenho sondagens nas mãos, mais de 80 por cento do povo da Venezuela apoia os diálogos de paz entre o Governo bolivariano e a oposição (...) Apenas uma minoria apoia um golpe de Estado, só uma minoria está a pedir uma invasão “gringa” (norte-americana)”, acrescentou.

O Presidente da Venezuela sublinhou: “nem golpe nem invasão. Aqui, serão impostos a paz, o diálogo, a concórdia, a harmonia, o entendimento”.

Maduro agradeceu à Noruega pelos esforços para conseguir reunir o Governo e a oposição.

Pela segunda vez, no espaço de algumas semanas, as delegações dos dois campos reuniram-se para conversações destinadas a encontrar uma solução para a crise política.