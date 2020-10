Maduro “descoloniza” espaços públicos

Estrada que liga Zaire e Cabinda entra em obras

O troço Lucossa/Mpala/-Nóqui, na EN120, com 104,60 quilómetros de extensão, vai ser asfaltado para garantir a circulação de pessoas e bens entre as províncias do Zaire e de Cabinda, passando pela vizinha República Democrática do Congo (RDC).