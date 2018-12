Mundo

Maduro anuncia nova etapa na “construção do socialismo”

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou uma nova etapa na “construção do socialismo” a partir de 10 de Janeiro, data em que toma posse para um novo mandato de seis anos.

“Estou a terminar este período constitucional que o comandante Hugo Chávez me deixou e a 10 de Janeiro começarei seis anos de construção do socialismo”, disse.

Nicolás Maduro falava na cidade de Caracas, no acto de entrega da “casa número 2,5 milhões” do programa de habitação social, durante o qual anunciou que o Governo conta com os recursos necessários para construir outras 500 mil unidades habitacionais em 2019, para chegar aos três milhões.

O Presidente da Venezuela sublinhou que o Governo conta com o apoio do povo e das Forças Armadas e acusou “grupos treinados na Colômbia” de realizarem “ataques terroristas” contra o sistema eléctrico no Estado venezuelano de Zúlia, 800 quilómetros a oeste da capital.