Maduro concorre a novo mandato

Victor Carvalho

A Assembleia Constituinte da Venezuela, apenas com a presença de apoiantes do Presidente, Nicolás Maduro, aprovou esta semana um decreto a convocar a realização de eleições presidenciais até ao próximo dia 30 de Abril. Isto, numa altura em que aumenta a instabilidade social e política no país.

Venezuela enfrenta momento difícil marcado por fortes protestos de rua em todas as cidades, principalmente, na capital, Caracas

Fotografia: AFP

Por um lado, é a população que luta pelos escassos produtos alimentares que ainda estão disponíveis e, por outro, com a oposição política a acusar o Governo de intolerância e de ser directamente responsável pela morte de milhares de pessoas.

A aprovação do decreto que convoca as eleições teve por base uma proposta do deputado e vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, Diosdado Cabello. “É uma proposta que tem muito a ver com a pátria, com o amor a esta pátria”, disse ele quando confrontado com os jornalistas.

Este decreto será agora remetido para o Conselho Nacional Eleitoral, a quem cabe apontar a data definitiva das próximas eleições presidenciais, no prazo máximo que termina a 30 de Abril, nas quais Nicolás Maduro já anunciou ser novamente candidato à Presidência da República.

Os opositores de Maduro já reagiram ao anúncio da marcação de eleições com Freddy Guevara, um dos mais proeminentes líderes da oposição a apelar à união de todas as forças que estão contra o regime. “Venezuela: estamos ante um momento histórico para alcançar a liberdade. Pedimos a todas as forças democráticas para construírem uma posição comum”, escreveu no Twitter.

Refugiado desde Novembro na embaixada do Chile em Caracas, Guevara desafiou todos, “estudantes, operários, empresários, comerciantes, funcionários públicos, dissidentes do chavismo e da Igreja”, a lutar contra a “fome e a miséria”.

Henrique Capriles, ex-governador e candidato presidencial derrotado (2012 e 2013) também aproveitou aquela rede social para pedir unidade.

“Se o direito do nosso povo para decidir é libertado, eles [chavistas] cairão. Unidade mais do que nunca. Unidade para recuperar a democracia”, escreveu.

Nos últimos dias, a juntar à instabilidade social provocada pela falta de alimentos, agravou-se a crise política, sobretudo quando a 18 de Janeiro a aliança opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD) suspendeu a sua participação no processo de diálogo com o Governo, acusando o ministro do Interior, Néstor Reverol, de declarações “falsas e irresponsáveis”.

Na ocasião, Henry Ramos Allup, secretário do partido Acção Democrática, informou que “não haverá mais reuniões da comissão de diálogo”. Esta posição surgiu depois de Néstor Reverol ter dito à imprensa que a localização do ex-polícia rebelde Óscar Pérez, assassinado a 15 de Janeiro, foi possível graças à colaboração dos opositores que participavam no diálogo.

Na operação policial faleceu o ex-polícia rebelde e piloto de helicóptero Óscar Pérez, além de seis pessoas que o acompanhavam e dois alegados agentes. Óscar Pérez era um dos mais ferozes críticos do regime de Nicolás Maduro e foi apontado pelas autoridades como sendo responsável por vários ataques armados contra forças do Governo, um dos quais feito com recurso à utilização de meios aéreos.

Na altura em que Óscar Pérez foi morto, o ministro do Interior disse em declarações à imprensa que “apesar das tentativas para conseguir uma solução pacífica e negociada, este grupo terrorista, fortemente armado, iniciou, de maneira mal-intencionada, um confronto com as forças de segurança”.

Mas, a verdade é que as declarações do ministro não correspondem às imagens de vídeos divulgadas através da Internet em que Óscar Pérez denuncia que pretendiam assassiná-lo. Num dos vídeos ouve-se mesmo Pérez chamar a atenção para a existência de civis e pedir aos militares que não disparem porque vai entregar-se.

Esta operação continua a ser denominada como “um massacre” por várias organizações não-governamentais venezuelanas bem como por alguns países estrangeiros, que denunciam ter sido usado um tanque de guerra militar para atacar a casa onde se encontravam os suspeitos.

O ex-inspector Óscar Pérez estava a ser acusado pelas autoridades de em Junho de 2017, ter usado um helicóptero do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária) para disparar vários tiros contra a sede do Ministério do Interior e Justiça e atirado quatro granadas contra o Supremo Tribunal de Justiça, que não causaram vítimas.

Era também apontado como tendo liderado a 18 de Dezembro um grupo de 49 homens que assaltou um comando da Guarda Nacional Bolivariana de onde roubaram armas e munições.

Entretanto, as autoridades venezuelanas enterraram no último fim de semana Óscar Pérez num cemitério fechado, e autorizando apenas a presença de uma tia e uma prima.

Alguns dos familiares de Pérez — cuja mãe, mulher e filhos estão no estrangeiro — ficaram fora do cemitério sem poder assistir à cerimónia fúnebre, impedidos pelas forças da ordem.

A imprensa venezuelana, segundo a agência noticiosa espanhola Efe, publicou fotografias da campa de Pérez, uma pedra onde está inscrito o seu nome, e ao lado tem um ramo de flores e a bandeira venezuelana.