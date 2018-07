Mundo

Maduro reconhece culpa na grave crise económica

O Presidente da Venezuela reconheceu ter responsabilidades na grave crise económica que o país, com as maiores reservas de petróleo do mundo atravessa, definindo um período de dois anos para inverter a situação.

“Os modelos produtivos que temos tentado até agora falharam e a responsabilidade é nossa, é minha (...). Temos de impulsionar o nosso poder económico”, revelou Nicolas Maduro, durante o IV Congresso do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), durante o qual foi de novo designado presidente do partido.

Apesar de o país ter enormes riquezas em recursos naturais, a Venezuela atravessa uma grave crise económica que se traduz numa escassez de alimentos básicos e medicamentos, na deterioração dos serviços públicos e numa inflação muito elevada, que o Fundo Internacional Monetário estimou que no final do ano chegará aos 1.000.000 por cento em 2018.