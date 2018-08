Mãe de Bin Laden fala sobre passado do filho

INADEC lança Cartilha de Código de ética e deontologia profissional

A directora-geral do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor (INADEC), Paulina Semedo, mostrou-se confiante com a Cartilha do Código de Ética e Deontologia Profissional lançada em seis províncias, como fase piloto do país, para corrigir pela raiz a intriga, a gasosa e promover-se a confidencialidade.