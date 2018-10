Mundo

Maior ponte marítima do mundo aberta hoje

A maior ponte marítima do mundo, que liga as cidades de Hong Kong e Macau a Zhuhai, na China continental, inaugurada ontem, é aberta hoje ao tráfego regular.

Maior ponte marítima do mundo tem 55 quilómetros

Fotografia: DR

A cerimónia oficial aconteceu na cidade de Zhuhai e contou com a presença de Xi Jinping, o Presidente chinês, que fez um discurso para marcar “esta data especial”.

A megaobra, de 55 quilómetros de extensão, que compreende trechos de estrada, três pontes, ilhas artificiais e um túnel subaquático, faz parte de um ambicioso projecto para integrar economicamente 11 cidades no delta do Rio das Pérolas, incluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau.

Em construção desde 2009, a ponte devia ser inaugurada inicialmente em 2016.

As três pontes da estrutura são capazes de suportar ventos até 340 quilómetros por hora. Um túnel de 6,7 quilómetros de extensão, conectado às pontes por duas ilhas artificiais, foi construído para que não haja interferência nas rotas do comércio marítimo.

Os custos da construção ascendem a 6,4 mil milhões de dólares. O Departamento de Transportes e Habitação de Hong Kong anunciou que os altos custos se justificam em razão de problemas imprevisíveis provenientes de “condições complicadas para a construção em alto mar, dificuldades de construção, aumento no custo dos materiais e mão de obra, além dos refinados esquemas de construção e design”.

Durante a construção do megaprojecto morreram nove trabalhadores e mais de 200 ficaram feridos. Seis empresas contratadas foram multadas por colocar os trabalhadores em risco.