Mundo

Maioria dos americanos desaprova forma como Trump lidou com a morte de Floyd

Vanessa de Sousa

Três quartos (74%) da população acredita que o assassínio de Floyd é parte de um problema mais amplo - a forma como os afro-americanos são tratados pela polícia.

Fotografia: DR

Os números são ainda mais expressivos quando sobre o assunto são inquiridos os democratas (92%) ou afro-americanos (94%). Os republicanos estão divididos: 55% dizem que faz parte de um problema mais amplo, 45% consideram que é um incidente isolado, e isto de acordo com uma sondagem da Ipsos para a ABC News.

“Perante uma crise ge-nuína, os americanos não estão ansiosos por um Darth Vader. Eles precisam de um curandeiro. São as palavras de empatia que ganham o dia. Trump pode ter mostrado a Bíblia na mão, mas foi Nancy Pelosi quem leu em voz alta o Eclesiastes e foi Joe Biden quem afirmou, num honesto discurso de 24 minutos, que desejava que o Presidente a abrisse de vez em quando”, escreve Jennifer Senior, num artigo de opinião no The New York Times.

Não é a primeira vez que a articulista escreve sobre o assunto, mas, e desta vez, argumenta que tudo é diferente, que a fórmula de Trump para dar volta à situação deixou de funcionar.

Em 2016, houve muitos republicanos que não se posicionaram publicamente contra Trump porque também não acharam que venceria as eleições. Hoje é diferente, sentem que com Trump a agenda conservadora está em perigo. Há um número crescente de republicanos proeminentes que começam a deixar claro que não apoiarão a reeleição de Trump, e que até podem votar em Joseph R. Biden Jr., o candidato democrata.

A atitude incendiária do Presidente, a brutalidade policial nas ruas na repressão aos protestos pela morte do afro-americano George Floyd e a má gestão da pandemia são os temas debatidos em privado pelos republicanos, que se inclinam cada vez mais para o não apoio ao actual Presidente.

Republicanos puxam o tapete

O ex-Presidente George W. Bush é um dos que já disse que não apoiará Trump. Restam algumas dúvidas sobre se o filho, Jeb Bush, o apoiará ou não, mas menos sobre o senador do Utah, Mitt Romney, que já disse que não apoiará a reeleição do Presidente, o mesmo acontece com Cindy McCain, a viúva do senador John McCain, que, e de uma forma discreta, revelou que apoiará Joe Biden, apesar de um dos seus filhos concorrer a um cargo pelos republicanos.

A estes devem juntar-se muitos líderes militares na reforma, que, e por agora, mantêm alguma reserva em emitir publicamente as suas opiniões políticas, mesmo que em privado manifestem o desconforto que lhes causa a liderança de Trump.

Neste último domingo (7 de Junho) o ex-secretário de Estado Colin Powell anunciou publicamente o seu apoio a Joe Biden. Em entrevista à CNN afirmou que Trump “se afastou da Constituição” e “mente sobre muitas coisas”, sem que os republicanos no Congresso o responsabilizem por isso. Powell, recorde-se, votou em Barack Obama e em Hillary Clinton, sempre esteve muito próximo de Biden - que começa a congregar uma "frente republicana" de apoio à sua eleição - e é tido como um dos nomes de peso da família republicana.

Powell liderou as forças armadas dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo, no Iraque, em 1991, durante a administração de George H. W. Bush, Bush pai, e depois, o Departamento de Estado (2001/2005) na administração de George W. Bush. "Estou profundamente preocupado com a maneira como o Presidente insulta as pessoas", disse Powell à CNN.

“E isso é perigoso para a nossa democracia, é perigoso para o nosso país. Acho que o que estamos a viver agora, este movimento de protesto, é dos mais massivos que já vi na minha vida, acho que é sinal de que o país está a despertar para o que não quer mais tolerar”, acrescentou, para concluir, “não posso, de forma alguma, apoiar o Presidente Trump este ano”. Quando lhe perguntaram se votaria em Joe Biden, Powell respondeu: “Sim, vou votar nele”.

As manifestações públicas de oposição a Trump por parte do establishment republicano e militar têm-se acentuado nos últimos dias. A ideia do Presidente de que os manifestantes devem ser varridos das ruas à força tem provocado inúmeros constrangimentos à elite republicana, em particular, o episódio em que militares tiraram manifestantes à bruta das imediações da Casa Branca para que o Presidente pudesse ir até à igreja de St.º John para um ‘photo-op’ de Bíblia na mão.

"É demais e não podemos continuar calados" , terão pensado e surgiram abertamente as críticas. De entre todos, as palavras do ex-secretário de Defesa Jim Mattis, que acusou Trump de dividir a nação em tempo de crise, foram decisivas.

“Donald Trump é o primeiro Presidente em toda a minha vida que não tenta unir o povo americano – nem finge tentar”, escreveu num comunicado amplamente divulgado pelos medias americanos e de todo o mundo, na semana passada. “Em vez disso, ele tenta dividir-nos. Estamos a testemunhar as consequências desse esforço deliberado nos últimos três anos. Somos testemunhas das consequências de três anos sem uma liderança madura”, acrescentou Mattis.

“Neste Outono, é tempo para novas lideranças neste país – republicanas, democratas ou independentes”, afirmou William H. McRaven, o almirante na reforma que dirigiu o ataque que matou Osama Bin Laden, continuando: “o Presidente Trump mostrou que não tem as qualidades necessárias para ser um bom Comandante-em-Chefe” e “enquanto enfrentamos a pandemia de Covid-19 e terríveis atitudes de racismo e injustiça, este Presidente não demonstrou nenhuma dessas qualidades”.

Categórico, disse ainda: “o país precisa de seguir em frente sem este Presidente no comando”. Joseph Maguire, outro oficial da Marinha na reforma, que foi chefe da inteligência interna na administração Trump, comentando as afirmações de Mattis e de dois ex chefes do Estado-Maior conjunto, Mike Mullen e Marty Dempsey, também eles críticos do actual Presidente, afirmou: “Jim Mattis, Mike Mullen e Marty Dempsey são bons amigos, que respeito tremendamente, estou alinhado com os seus pontos de vista”.

A ex-secretária de Estado, na Administração de George W. Bush (2005/2009), Condoleeza Rice, questionada durante uma recente entrevista à CBS se votaria em Trump, desviou a pergunta a pretexto de não querer discutir política, mas, antes, a situação no país. Rice não apoiou Trump em 2016.