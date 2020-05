Mundo

Maioria dos casos de infecção em Moçambique é assintomático

A maioria dos casos de infecção pelo novo coronavírus em Moçambique, 60 de um total de 80, é assintomática e ainda não houve qualquer caso com sintomas graves, anunciaram ontem, as autoridades.

O país tem um total acumulado de 80 casos de infecção pelo novo coronavírus, sem registo de mortes, e com 19 casos recuperados desde que foi declarada a pandemia da doença respiratória Covid-19, em 11 de Março.

O boletim epidemiológico ontem divulgado refere que 75 por cento dos casos em Moçambique não registou sintomas, em 22 por cento houve sintomas leves e 3 por cento revelou sintomas moderados da doença. Também há divisões claras quanto ao género e idades: do total de 80 casos, só oito são mulheres e a maioria dos infectados (41) tem entre 10 e 39 anos, havendo outros 21 na faixa etária dos 40 aos 49.

Dos restantes 18, oito pessoas infectadas estão entre os 50 e 59 anos e 10 têm mais de 60.

Ilesh Jani, director-geral do Instituto Nacional de Saúde, disse ontem em conferência de imprensa que a diferença em relação ao género deverá estar relacionada com o facto de a maioria dos casos de infecção no país ter acontecido no recinto de construção de unidades de processamento de gás natural, em Afungi, província de Cabo Delgado, onde trabalham sobretudo homens.

Dos 80 casos de infecção pelo novo coronavírus, 50 têm nacionalidade moçambicana, seguindo-se África do Sul, com 11, Itália, com cinco, e Austrália, com três. Índia e Inglaterra têm dois casos cada. Quénia, EUA, Burundi, Filipinas, França, Geórgia e Turquia são países que registaram, cada um, um cidadão infectado em Moçambique.

A maioria dos casos de estrangeiros infectados também teve origem no empreendimento de Afungi, acrescentou Ilesh Jani.

De acordo com o responsável, naquele recinto de construção havia 880 trabalhadores em 1 de Abril, data em que foi confirmado em laboratório o primeiro caso de infecção. Daqueles 880, já foram testados 560 (49 positivos) e até terça-feira deverão ser analisadas as restantes 320 pessoas.