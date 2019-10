Mundo

Maioria dos países condena ataque turco contra curdos

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão disse ontem, em comunicado, que a operação turca contra as milícias curdas no Norte da Síria causará “extensos danos humanos e materiais”, para justificar o pedido a Ancara para cessar de imediato a ofensiva militar.

Coluna de tropas turcas avança para a região Norte da Síria, palco de sangrentos confrontos militares com milícias curdas

Fotografia: DR

As autoridades iranianas, apoiantes de Bashar al Assad exprimem a condenação da operação militar que teve início na quarta-feira e, embora digam compreender as preocupações de segurança invocadas pela Turquia, culpando os Estados Unidos pelo agravar da crise, concluem que a solução não passa por uma acção militar na região.

“A situação actual é resultado de interferência estrangeira, principalmente dos Estados Unidos", lê-se no comunicado da diplomacia iraniana, que acrescentou-se disponível para mediar o conflito, em negociações entre a Turquia e a Síria.

Também o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamim Netanyahu, “condenou veementemente” a acção militar turca na Síria , alertando para a potencial “limpeza étnica” dos curdos naquela região do Médio Oriente.

“Israel condena veementemente a invasão turca de áreas curdas da Síria e alerta contra a limpeza étnica dos curdos pela Turquia e pelos seus ajudantes (sírios)”, disse Netanyahu, num comunicado, acrescentando que Israel está disponível para oferecer ajuda humanitária aos curdos.

O Governo francês convocou ontem o embaixador da Turquia em Paris, para ouvir de viva voz o protesto contra o ataque no Norte da Síria. Na quarta-feira à noite, a ministra das Forças Armadas francesa, Florence Parly, disse que a ofensiva turca é “perigosa para a segurança dos curdos, porque é propícia ao Estado Islâmico, contra o qual lutamos há cinco anos”, invocando a ajuda das milícias curdas à coligação internacional que combate o grupo jihadista na Síria.

“Deve parar”, disse o chefe da diplomacia francesa, Jean-Yves Le Drian, em curtas palavras, referindo-se à incursão militar da Turquia, reforçando a ideia de que a França pediu uma reunião do Conselho de Segurança daas Nações Unidas. A operação militar de Ancara na Síria tem como alvo milícias curdas, que foram aliadas-chave dos Estados Unidos no combate ao grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI), mas que a Turquia considera “terroristas”.

Desencadeada após uma controversa retirada de tropas norte-americanas, a ofensiva gerou críticas internacionais e até Washington ameaçou com sanções de todo o tipo.

Erdogan ameaça enviar refugiados para Europa

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou, ontem, “abrir as portas” e enviar milhares de refugiados para a Europa se Bruxelas criticar a ofensiva militar de Ancara contra as milícias curdas na Síria.

“União Europeia: recupera o juízo. Se defines a nossa operação como invasão, o nosso trabalho é fácil.

Abrimos as portas e enviamos 3,6 milhões de refugiados”, ameaçou o Chefe de Estado turco durante um discurso ontem em Ancara.

A agência de notícias estatal da Turquia noticiou que as forças sírias aliadas da Turquia “limparam os terroristas” de duas aldeias da Síria junto à fronteira, indicando que já não há combatentes curdos nessas povoações. A agência Anadolu refere que grupos armados sírios apoiados por Ancara tomaram Yabisa e Tel Fander mas não adianta mais detalhes.

Por outro lado, a organização não-governamental Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede em Londres, indicou que os comandos turcos entraram na aldeia de Beir Asheq, perto da cidade de Tal Abyad ontem de manhã. A Turquia lançou esta ofensiva militar depois de os Estados Unidos terem anunciado, domingo, que as tropas norte-americanas na região, que prestavam apoio às milícias curdas contra o Estado Islâmico, iam retirar-se do teatro de operações.

O Exército da Turquia afirmou ter destruído até ontem, 181 objectivos, principalmente depósitos de munições da milícia curda YPG, no Noroeste da Síria.

“As Forças Armadas turcas alcançaram 181 objectivos da YPG em ataques aéreos e disparos de artilharia no quadro da operação “Fonte de Paz”, disse o Ministério da Defesa da Turquia numa mensagem difundida através da rede social Twitter. Pelo menos 60 aviões de combate turcos participaram no início da ofensiva tendo progredido cerca de 30 quilómetros em território sírio, na tentativa de controlar uma faixa de 32 quilómetros de largura ao longo da fronteira turco-síria, entre o rio Eufrates e a fronteira com o Iraque.

Entre 60 e 90 mil pessoas terão abandonado as casas desde o início da ofensiva turca, na quarta-feira, indicaram várias organizações não-governamentais.

“Desde quarta-feira, mais de 60 mil pessoas ficaram deslocadas, fugindo dos sectores na fronteira (com a Turquia), em particular nas zonas de Ras al-Ayn e Derbassiyé”, referiu o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, precisando que os deslocados se dirigiam para territórios mais a Leste, na direcção da cidade de Hassaké.

Numa declaração assinada por 14 organizações, incluindo os Médicos Sem Fronteiras, Oxfam e Conselho Norueguês dos Refugiados, calcula-se que já haja mais de 90 mil deslocados internos na região.

Um dos objectivos da operação é criar uma zona tampão de cerca de 30 quilómetros de extensão a partir da fronteira e deslocar para a região uma parte dos 3,6 milhões de refugiados sírios que vivem na Turquia.

“Cerca de 450 mil pessoas vivem a menos de cinco quilómetros da fronteira” com a Turquia “elas correm perigo se todas as partes não utilizarem a máxima contenção e se não tiverem como prioridade a protecção dos civis”, assinala a declaração.