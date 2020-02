Mundo

Maioria dos russos quer boas relações com o Ocidente

Cerca de 80 por cento dos russos quer que Moscovo tenha uma boa relação com o Ocidente, abalada em 2014 com a anexação da Crimeia pela Rússia e o conflito no Leste da Ucrânia, segundo uma sondagem, noticiou, ontem, a Lusa.

Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Fotografia: DR



Segundo o Centro Levada, apesar das sanções impostas pelo Ocidente à Rússia, a percepção dos Estados Unidos e da União Europeia me-lhorou no país nos últimos dois anos.

A Rússia anexou em 2014 a Crimeia, região que fazia parte da Ucrânia.

As milícias pró-Rússia ainda lutam pela independência da Ucrânia em áreas do Leste do país.

Sessenta e sete por cento dos russos pensa que a Rússia deve ter relações de parceria com os países ocidentais, enquanto 11 por cento quer ver laços de amizade entre as partes. Apenas 16 por cento dos russos considera o Ocidente um adversário da Rússia e 3 por cento dos entrevistados considera os ocidentais como um inimigo.

Segundo a socióloga Kari-na Pipia, do Centro Levada, o auge das reacções anti-ocidentais na Rússia é uma coisa do passado.

/>“Dois terços da população defende boas relações com os países ocidentais, o que demonstra mais uma vez o grande cansaço do confronto na política externa e a falta de vontade de lutar com alguém”, disse a especialista ao jornal Kommersant.

O analista Dmitri Fetisov disse que a situação se deve ao facto de os russos estarem mais interessados em problemas internos do próprio país do que em pressões estrangeiras.

“A questão da consolidação contra um inimigo externo que o Kremlin usou com frequência nos últimos 20 anos, actualmente não tem aceitação na sociedade”, afirmou o analista político Dmitri Fetisov.

Como medidas contra a campanha de sanções de governos ocidentais, a Rússia decidiu cortar o fornecimento de petróleo e outros serviços a alguns países ocidentais.