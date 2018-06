Maioria dos alemães contra ilegais

Progresso Sambizanga trava Petro de Luanda

O Progresso Sambizanga travou ontem o Petro de Luanda, ao empatar a uma bola, no Estádio Nacional 11 de Novembro, no destaque da 17ª jornada do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola, atrasando a formação petrolífera na perseguição ao líder e detentor do troféu,1º de Agosto.