Mundo

Mais de 380 mil pessoas morreram no conflito

Pelo menos, 384 mil pessoas morreram na Síria, entre as quais 116 mil civis, desde o início do conflito, em Março de 2011, segundo um novo balanço divulgado ontem pelo Observatório Sírio para os Direitos do Homem.

Além de milhares de mortos, a guerra deixou o país completamente destruido

Fotografia: DR

Desencadeado pela repressão sangrenta de manifestações pacíficas pro-democracia, o conflito transformou-se ao longo dos anos numa guerra complexa, implicando facções rebeldes, grupos jihadistas e potências estrangeiras.

Quando esta guerra entra no décimo ano, o Governo de Bachar al-Assad controla mais de 70 por cento de um território fragmentado, graças ao apoio militar dos aliados: a Rússia, o Irão e mesmo o Hezbollah libanês.

Este conflito é a "pior catástrofe provocada pelo Homem desde a Segunda Guerra Mundial", considerou a ONU em 2017.

Minou a economia e provocou o êxodo de mais de 11 milhões de deslocados e refugiados, lotando por vezes os portos da Europa.

De acordo com o novo balanço do Observatório (OSDH), que se apoia numa vasta rede de fontes militares e médicas através da Síria, pelo menos 384 mil pessoas morreram desde o deflagrar do conflito, em 15 de Março de 2011.

Entre as vítimas, mais de 116 mil civis, cerca de 22 mil crianças e 13 mil mulheres foram mortas.

Pelo menos, 129.476 soldados do Exército sírio, bem como elementos sírios e estrangeiros de milícias e de forças aliadas, morreram desde 2011, de acordo com o Observatório.

Entre os membros das milícias que morreram, figuram 1.697 combatentes do Hezbollah libanês, precisou a ONG.

Cerca de 57 mil combatentes das facções rebeldes foram igualmente mortos. O mesmo aconteceu a 13.624 combatentes das Forças Democráticas sírias, aliança militar dominada pelos curdos, que liderou a luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), segundo a mesma fonte.

Pelo menos, 67.296 membros do EI, do Hayat Tahrir al-Cham, ex-braço sírio da Al-Qaeda, e outros grupos extremistas morreram, indicou o Observatório.

O balanço da organização inclui 421 vítimas não identificadas.

Após as reconquistas sucessivas do Governo, permanece uma das principais frentes: a região de Idlib, último grande bastião jihadista e rebelde no Nordeste da Síria.

Uma ofensiva de Damasco relançada em Dezembro provocou a fuga de cerca de um milhão de pessoas, segundo a ONU.

No início do mês, Ancara negociou com Moscovo a suspensão da ofensiva.

As Organizações Não Governamentais denunciam, constantemente, as violações e atentados aos direitos humanos durante o conflito, acusando ataques químicos mortais, mas também torturas e prisões arbitrárias.

De acordo com estas ONG, dezenas de milhar de pessoas foram vítimas de desaparecimentos forçados. A guerra provocou destruições massivas de infra-estruturas e de sectores cruciais para a economia, como o do petróleo.