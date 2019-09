Mundo

Mais de 500 mil pessoas em risco de inundações em Moçambique

Mais de 500 mil pessoas estão em risco de ficarem inundadas na época chuvosa 2019/2020 em Moçambique, prevendo-se a ocorrência de chuvas normais com tendência acima do normal, anunciou a Direcção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos (DNGRH).

Fotografia: DR

Dados da DNGRH, citados hoje pelo diário Notícias, projectam a ocorrência de inundações em 13 rios do sul, centro e norte de Moçambique, entre Outubro e Novembro.

Entre Janeiro e Março, há um risco moderado a alto de cheias em nove bacias hidrográficas das três regiões do país. A previsão meteorológica para Outubro e Março faz antever uma boa campanha agrícola, principalmente no centro e norte do país, consideram as autoridades moçambicanas.

Os dados da DNGRH referem que as barragens de Cahora Bassa, Muda, Nampula, e Chipembe, no centro e norte do país, poderão atingir 100 por cento de armazenamento de água.

No sul, as barragens, à excepção de Massingir, poderão não atingir 70 por cento uma vez que enfrentaram uma grave crise de água nas últimas épocas chuvosas.