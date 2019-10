Mundo

Mais de duzentos polícias feridos nas manifestações

O balanço dos protestos de uma semana na Catalunha aponta para centenas de detidos e elevados prejuízos em várias cidades da região, incluindo Barcelona.

Fotografia: DR

Quase 200 pessoas foram detidas e 289 agentes da Polícia ficaram feridos desde o dia 14 nos protestos na Catalunha contra a sentença que condenou 12 dirigentes políticos catalães, segundo fontes policiais.

Desde o dia 14, dia em que começaram os protestos, a Polícia regional da Catalunha (Mossos d’Esquadra) deteve 157 pessoas, a Polícia Nacional 34 e a Guarda Urbana de Barcelona oito, o que equivale a 199 pessoas detidas no total.

Dos 199 detidos, 92 foram presos em Barcelona, 27 em Girona, 37 em Tarragona e 43 em Lleida. Ao mesmo tempo, 289 agentes da Polícia ficaram feridos: 154 Mossos d’Esquadra, 134 polícias nacionais - um deles em estado muito grave - e um guarda urbano. Um total de 236 polícias ficou ferido em Barcelona, 19 em Girona, 17 em Tarragona e outros 17 em Lleida. As manifestações ocorridas durante a semana passada, na cidade de Barcelona, contra a sentença que condenou 12 dirigentes políticos catalães, provocaram prejuízos no mobiliário urbano, pavimento e jardins da capital catalã, que a Câmara Municipal avaliou em mais de 2,5 milhões de euros.

Fontes da Câmara Municipal de Barcelona consultadas pela agência de notícias Efe indicaram que este balanço é provisório, uma vez que estão a calcular os efeitos de seis dias de protestos, nos quais os manifestantes queimaram um total de 1.035 contentores de lixo e reciclagem.

Semáforos e sinais de trânsito, caixotes de lixo, bancos, cercas e barreiras, guarda-sóis e outros elementos do mobiliário da cidade foram arrancados, o que levará alguns dias para repor totalmente. Também foram registados danos em passeios e calçadas, jardins, postes de iluminação e canteiros de flores, que os serviços municipais tentam recuperar o mais depressa possível.

O Supremo Tribunal espanhol condenou, no dia 14, os principais dirigentes políticos envolvidos na tentativa de independência da Catalunha a penas que vão até um máximo de 13 anos de prisão. A sentença motivou protestos de grupos de independentistas, que começaram no próprio dia e têm-se repetido diariamente.