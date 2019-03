Mundo

Mais dois ataques relacionados com conflitos étnicos

Seis mortos é o resultado de dois ataques distintos ocorridos terça-feira nas localidades “dogons” do centro do Mali, disse ontem à Reuters uma fonte da Missão da ONU no país, a Minusma.

O primeiro ataque armado ocorreu na localidade de Ouadou, resultando na destruição de casas e na morte de quatro pessoas, enquanto o outro teve lugar em Bankass e matou duas mulheres, declarou Oumar Diallo, conselheiro municipal do sector que se situa próximo da fronteira com Burkina Faso. Aqueles dois ataques seguem-se ao assassinato, por presumíveis caçadores “dogons”, de 160 pessoas da localidade Ogassogou, ocorrido sábado na mesma região. Reagindo ao prosseguimento dos ataques, a Minusma apelou num comunicado à cessação imediata da violência.

Os confrontos entre a comunidade “peul”, as etnias “bambara” e “dogon” multiplicam-se desde o aparecimento, há quatros, no centro do Mali, do grupo jihadista do pastor Amadou Koufa, que recruta os seus adeptos no seio dos tradicionais pastores.