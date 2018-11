Mundo

Mais de 10 mil pessoas afectadas pela cólera

A epidemia de cólera está a “espalhar-se rapidamente” no nordeste da Nigéria, provocando 175 mortos e afectando mais de 10 mil pessoas, alertou ontem o Conselho Norueguês de Refugiados (NRC).

“A doença está a espalhar-se rapidamente nos campos de deslocados que têm acesso limitado a instalações sanitárias decentes”, refere Janet Cherono, líder do projeto do NRC em Maiduguri, capital do estado de Borno.“A estação das chuvas só agravou estas condições”, acrescentou.

A cólera, que atinge os três estados do nordeste da Nigéria - Borno, Adamawa e Yobe - matou 175 pessoas e cerca de 10 mil pessoas, portadoras do vírus, foram identificadas no início de Novembro.

O NRC está particularmente preocupado com a “alta concentração de população” nos acampamentos de deslocados.