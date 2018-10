Mundo

Mais de 11 milhões votaram em branco

Mais de 11 milhões de brasileiros votaram em branco e nulo na segunda volta das eleições presidenciais realizadas domingo.

Votação acompanhada com interesse no mundo

Eles representam 9,5 por cento dos 147,3 milhões de eleitores brasileiros. Jair Bolsonaro, candidato do PSL foi o vencedor, escolhido por 57,7 milhões de brasileiros, e Fernando Haddad (PT) foi a opção para outros 47 milhões.

Por outro lado, 31 milhões de pessoas deixaram de ir votar, equivalente a cerca de 21,30 por cento do eleitorado. Somados aos brancos e nulos, fica apurado que 42,1 milhões não escolheram um dos dois candidatos para ser o 38º Presidente eleito democraticamente no país.

Trata-se, segundo o periódico “Estado de São Paulo”, do maior índice desde a redemocratização do Brasil. Nas eleições presidenciais de 1989, os votos brancos e nulos somaram 5,8 por cento do eleitorado – equivalente a 4 milhões de pessoas – enquanto as abstenções somaram 14,4 por cento do eleitorado, quase 12 milhões de pessoas.

A comparação com as eleições presidenciais de 2014, segundo o mesmo jornal, revela que houve um pequeno aumento na soma entre brancos e nulos. Naquele ano, 9,64 por cento optaram por não votar em Aécio Neves ou Dilma Rousseff. Também naquele pleito, 19,39 por cento dos eleitores deixaram de ir às urnas.