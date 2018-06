Mundo

Mais de 500 crianças voltam ao convívio familiar nos EUA

Os Estados Unidos anunciaram ontem a devolução ao convívio das famílias de 522 crianças imigrantes, que tinham sido separadas dos pais depois de atravessarem a fronteira com o México.

A pressão sobre o Congresso levou o Presidente Trump a acabar com a separação

Fotografia: DR

A medida é a consequência da ordem executiva do Presidente norte-americano, Donald Trump, assinada na quarta-feira que acaba com a separação das famílias de imigrantes em situação ilegal à chegada aos Estados Unidos.

A ordem prevê que pais e filhos fiquem todos detidos no mesmo espaço e por tempo indeterminado. No caso de menores já separados das famílias, a reunificação depende do resultado do processo de deportação dos pais, diz o novo plano do Governo.

Há duas opções: se um juiz determinar que o pai tem o direito de pedir asilo, as autoridades devem entregá-lo ao filho; mas se, pelo contrário, for decidido que o pai deve ser deportado, então ele só pode voltar a ter a custódia da criança quando estiver prestes a ser expulso dos Estados Unidos.

Actualmente, os pais estão sob custódia nos centros administrados pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), enquanto as crianças estão nos abrigos do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, que tem jurisdição sobre menores imigrantes.

Donald Trump tem recebido duras críticas, até do Partido Republicano, por ter instaurado uma política de “tolerância zero” que levou à separação de crianças imigrantes dos respectivos pais e que, segundo os seus críticos, pretendia dissuadir a imigração de mexicanos para os Estados Unidos da América.

No comunicado divulgado ontem, o Departamento de Segurança Interna dos EUA esclarece que, até 20 de Junho, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos tinha 2.053 crianças sob custódia, embora apenas 17 por cento fossem separadas dos pais, enquanto os restantes correspondiam a crianças que viajaram sozinhas.

A reunificação dos 522 menores foi realizada pelos serviços de Alfândega e Protecção das Fronteiras (CBP), agência que processa os indocumentados que chegam ao país.

O CBP tinha planeado juntar 16 outras crianças com os pais na sexta-feira, mas a reunião foi adiada devido às más condições climatéricas.

No sábado, Donald Trump regressou ao debate migratório com um polémico discurso em Las Vegas em que garantia que, sem as suas duras políticas migratórias, "milhões de imigrantes" atravessariam ilegalmente a fronteira com o México.

“Se mostrarmos qualquer fragilidade, virão milhões”, assegurou Trump num casino em Las Vegas, onde o público repetia o seu nome e lhe pedia, aos gritos: “Construa o muro!”.



Imagens chocam o país

A pressão sobre o Congresso dos Estados Unidos para impedir que as crianças sem documentos e separadas dos pais presos quando tentam entrar ilegalmente usando a fronteira com o México aumentou com a divulgação de imagens de jaulas e áudios de meninos a chorar pelos pais. Dentro de um velho armazém no Texas, os pequenos eram mantidos em grandes gaiolas de metal, com cerca de 20 crianças cada.

As imagens mostravam igualmente casos de crianças que acabavam de chegar ao local alguns meses depois da deportação dos familiares.

Num vídeo divulgado nas redes sociais, os activistas e políticos norte-americanos exigiam o fim da detenção dos menores.

As crianças ficavam separadas dos pais numa espécie de gaiola. Trump culpou os democratas pela situação das crianças em abrigos superlotados. Segundo ele, isso se deu porque o muro entre os Estados Unidos e o México ainda não foi aprovado pelo Congresso. Isso acabou por causar ainda mais polémica. Até a primeira-dama Melania Trump condenou a separação familiar.

Donald Trump chegou a dizer que não deixará de cumprir a lei, que determina a prisão pelo crime de entrada ilegal no país.

“Não permitirei que os Estados Unidos se transformem num campo de migrantes, nem numa instalação de refugiados”, disse.