Mais de 70 mil pessoas morreram em 2017 vítimas da sida

Cerca de 70 mil pessoas morreram em Moçambique devido à Sida em 2017, anunciou ontem o Conselho Nacional de Combate à Sida (CNCS).

Fotografia: DR

No total, mais de dois milhões de pessoas viviam com a doença até ao final do ano passado no país, segundo o director executivo da CNCS, Francisco Mbofana, citado pelo jornal “Diário Notícias”. Do número total de infectados, 168.763 são crianças até aos 14 anos de idade e os restantes são adultos. Em 2017, as infecções diminuíram em 15 por cento e o número de unidades sanitárias que fornecem tratamento antirretroviral aumentou em 57 por cento por todo o país. Embora haja mais beneficiários de tratamento antirretroviral e o número de unidades sanitárias a oferecer o serviço tenha aumentado, Moçambique continua longe de atingir as metas definidas pelas Nações Unidas para 2020 no combate à doença.

O Governo moçambicano estima que 64 por cento da população infectada tenham conhecimento do seu estado de saúde.