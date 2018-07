Mundo

Mais de 90 mil eleitores na votação de Outubro

Pelo menos, 97.342 eleitores são-tomenses estão inscritos para votarem nas próximas eleições legislativas, autárquicas e regional da Ilha do Príncipe, marcadas para 7 de Outubro, anunciou ontem o presidente da Comissão Eleitoral Nacional (CEN), Adelino Pereira.

“Neste momento, estão inscritos na base de dados da Comissão Eleitoral Nacional 97.342 eleitores”, disse Adelino Pereira aos jornalistas, sublinhando que a actualização dos cadernos eleitorais realizada entre 17 de Março e 15 de Maio deste ano permitiu registar mais 6.410 novos eleitores.

De acordo com o presidente da CEN, o distrito de Água Gran-

de, o maior do país, tem 37.144 eleitores; em Mé Zóchi (centro), deverão ir às urnas 23.893 eleitores, enquanto em Lobata e Lembá, no norte, estão registados 10.107 e 7.650 eleitores, respectivamente.

Os distritos de Cantagalo e Caué, ambos situados no sul de São Tomé, têm respectivamente 9.509 e 3.865 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais. Na Ilha do Príncipe, que se gere por um Estatuto Político Administrativo, 5.174 eleitores vão eleger um governo e uma assembleia regional.

Em Setembro, a CEN concluiu o recenseamento eleitoral de raiz com um resultado de 91.111 eleitores inscritos, menos dez mil, comparando com o número de eleitores inscritos para votarem nas eleições presidenciais que deram vitória a Evaristo Carvalho em 2016.