Mais de cem mil deslocados pelos combates

Sonangol liquida dívida à norte-americana Cobalt

A Sonangol reafirmou ontem, em nota de imprensa, declarações proferidas no dia anterior pelo presidente do conselho de administração da companhia, Carlos Saturnino, dando como certa a antecipação do pagamento do total da dívida da petrolífera para com a congénere norte-americana Cobalt.