Mais dois mortos em manifestações no Sudão (minuto a minuto)

Um médico e um jovem de 16 anos morreram ontem de manhã em mais uma manifestação de protesto contra o Presidente do Sudão, Omar al-Bashir.

À saída das orações, centenas de manifestantes invadiram uma das principais ruas de Cartum, empenhando cartazes e gritando palavras de ordem contra Omar al-Bashi, exigindo a sua saída do poder.

Trata-se da quinta semana de manifestações, que começaram por protestos contra o aumento do preço do pão e dos combustíveis, mas que rapidamente passaram a incluir a exigência da demissão do Presidente.

Na quinta-feira passada, o porta-voz do Presidente do Sudão, Faisal Ibrahim Hasan, pediu aos jovens que não aderissem às manifestações marcadas ontem. Na quarta-feira centenas de pessoas marcharam para o palácio presidencial para tentar entregar um memorando ao presidente do Omar al-Bashir, onde era exigida sua renúncia e uma transição pacífica do poder.

No local os manifestantes foram dispersados pelas forças de segurança, impedindo a chegada de pessoas à sede do Governo.

A semana passada, Omar al-Bachir tinha-se pronunciado sobre as manifestações que abalam o seu país nas últimas semanas e que já fizeram 19 mortos, segundo balanço oficial e mais de 40 de acordo com as forças da oposição.

Num encontro com dirigentes em Cartum, o chefe de Estado justificou o comportamento das autoridades perante as manifestações já denunciadas também pelas Nações Unidas dizendo, “Não estamos a matar pessoas”.

As autoridades confirmaram até agora a morte de 24 pessoas, mas diversas organizações locais de defesa dos direitos humanos referem que o número de vítimas mortais desde o início das manifestações já ultrapassou uma centena.