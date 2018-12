Mundo

Mais quatro pessoas mortas no norte do país

Victor Carvalho

Mais quatro pessoas morreram no fim de semana, durante dois ataques a acampamentos de agricultores em zonas remotas do norte de Moçambique. Um dos ataques foi feito por quatro pessoas, armadas com metralhadoras e catanas, contra um acampamento em Natchunde, distrito de Mocímboa da Praia.

Milhares de cidadãos moçambicanos refugiados em países vizinhos regressaram ao país

O outro ataque aconteceu na madrugada de ontem, em Njana, no mesmo distrito, quando um grupo de quatro homens, um dos quais com metralhadora, deitou fogo a um acampamento, de acordo com testemunhos populares.

Os alvos foram os chamados “acampamentos de produção”, locais onde habitantes de povoações vizinhas se agrupam para residir temporariamente enquanto trabalham campos agrícolas nas imediações.

Tal como sucedeu em anteriores ataques, também não se sabe quem foram os autores dos ataques, mas volta a suspeitar-se que estejam ligados aos mesmos grupos, responsáveis pelas investidas registadas desde o início de Novembro e que já provocaram pelo menos 20 mortes.

Dados oficiais referem que desde o início do ano já terão morrido cerca de 100 pessoas, entre residentes, supostos agressores e elementos das forças de segurança. A onda de violência em Cabo Delgado, no ex-tremo norte de Moçambique, junto à Tanzânia, eclodiu após um primeiro ataque armado a postos da Polícia de Mocímboa da Praia, em Outubro de 2017.

Na ocasião, dois agentes foram mortos por um grupo com origem numa mesquita local que pregava a insurgência contra o Estado e cujos hábitos motivavam atritos com os residentes, pelo menos, desde há dois anos.

Depois de Mocímboa da Praia, verificaram-se vários outros ataques que se suspeita estarem relacionados com o mesmo grupo, sempre longe do asfalto e fora da zona de implantação da fábrica e outras infra-estruturas das empresas petrolíferas que vão explorar gás natural, na península de Afungi, distrito de Palma.

Face a essa situação, a se-mana passada o Presidente Filipe Nyusi apelou às tropas para que estejam em prontidão combativa de modo

a fazerem frente a bandos armados que causam instabilidade nalgumas zonas do país. Enquanto isso, pelo menos três mil refugiados residentes no campo de Lu-wani (Malawi), junto à fronteira com Moçambique, re-

gressaram ontem às áreas de origem.

Coordenado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) e pelas autoridades do Malawi, o campo albergou no topo de ocupação 11 mil pessoas. É ali que hoje renasce a aldeia de Ndande, um dos locais de onde milhares de pessoas fugiram do conflito militar entre o Governo e o braço armado da Resistência Nacional Moçambicana (RE-NAMO), principal partido da oposição, em 2014 e 2015.



Leilão para Telecomunicações

Entretanto, o Estado moçambicano anunciou ontem que espera arrecadar 83,4 mi-lhões de dólares com o leilão de frequências para operadores móveis de telecomunicações realizado em Novembro.

“O pagamento da primeira prestação, correspondente a 34 por cento do valor, deve ocorrer no acto da consignação das frequências e os restantes pagamentos, correspondentes a 33 por cento cada, ocorrem nos anos de 2019 e 2020, respectivamente”, anunciou o Instituto Nacional de Comunicações, em comunicado.

Participaram no leilão os actuais operadores móveis moçambicanos Vodacom, Movitel e o estatal Mcel. “Os lotes nas faixas de 1800 MHz e 2,6 GHz ficaram desertos, porque não houve licitações e a única faixa leiloada foi a dos 800 MHz”, acrescentou.