Mundo

Mali: 13 soldados franceses morrem em acidente com dois helicópteros

Treze soldados franceses morreram no Mali num acidente com dois helicópteros durante uma operação de combate contra ‘jihadistas’, anunciou hoje a Presidência francesa.

Fotografia: DR

O Palácio do Eliseu divulgou, num comunicado, que o acidente com os soldados do exército ocorreu na segunda-feira.Entre os mortos estão seis oficiais, seis suboficiais e um cabo. O Presidente da França, Emmanuel Macron, apresentou as suas condolências às famílias e expressou o seu apoio aos companheiros de armas. Macron também elogiou a coragem dos militares franceses estacionados no Sahel e a sua determinação em cumprir a sua missão contra o ‘jihadismo’.

O grupo de militares, de acordo com o canal BFM TV, pertencia à operação de Barkhane (que mobiliza 4.500 soldados), criada em Agosto de 2014 como sucessora da missão Serval, que Paris lançou em 2013 para combater grupos extremistas que dominavam o norte e o centro do Mali. Este acidente eleva para 38 o número de soldados franceses mortos no Mali desde o início da intervenção francesa neste país do Sahel em 2013. A última morte foi do militar Ronan Pointeau, de 24 anos, depois da activação de um dispositivo explosivo no início de Novembro.