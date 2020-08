Mundo

Mali autoriza reinício das actividades culturais

O Governo maliano autorizou o reinício das actividades culturais, respeitando as medidas preventivas contra a Covid-19.

Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita



Segundo a agência africana PANA, o Governo convidou o secretário-geral do Ministério maliano da Cultura “a prosseguir com o reinício das actividades e a reabertura das infra-estruturas culturais, no estrito cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 recomendadas pelo Comité Científico Covid-19”.

Esta autorização segue-se a cartas do Ministério da Cultura relacionadas com o tema e acções tomadas por organizações no mundo da cultura.

O Governo encerrou os espaços culturais e proibiu as actividades, desde Março último, no âmbito da prevenção contra a propagação da Covid-19.