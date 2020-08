Mali: EUA condenam golpe de Estado e pedem libertação de PR e PM

MPLA recomenda mais fiscalização nas obras do PIIM

Os membros do Secretariado do Bureau Político do MPLA avaliaram, hoje, o estado de implementação do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), recomendando maior sentido de fiscalização e atempada execução dos projectos, com vista a melhoria das condições de vida das populações.