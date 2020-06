Mundo

Mali: Líder da contestação apela a uma nova manifestação

O líder da contestação em curso, no Mali, contra o Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, o imane Mahmoud Dicko, apelou à realização de uma nova manifestação em massa contra o poder instituído, apesar dos sinais de abertura emitidos recentemente pelo Chefe do Estado, noticiou a AFP.

Dezenas de milhares de malianos exigem a demissão de Keita

Fotografia: DR

Mahmoud Dicko acusou o Presidente de não ter ouvido a mensagem das dezenas de milhares de pessoas que se manifestaram no dia 5, em Bamako.

Desta vez, vai compreender, disse à imprensa, em bambara (língua local). Aquela personagem religioso é um eminente líder da vida pública e contestatária do Governo e chefe incontestável de uma coligação de várias tendências, que se formou contra o Chefe de Estado.

Ele é o catalisador da exasperação que se vive no país por causa da morte, pelos jihadistas, de milhares de pessoas, nos últimos anos de ataques e violências inter-comunitárias que paralisam o Estado. A coligação junta responsáveis religiosos, personalidades da sociedade civil e do mundo político. Na terça-feira, o Presidente Keita, na direcção do país desde 2013, tentou apelar à calma e anunciou negociações com vista à formação de um Governo de união nacional, deixando a porta aberta à dissolução da Assembleia Nacional.