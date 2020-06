Mundo

Mali: Milhares exigem nas ruas a demissão do Presidente

Dezenas de milhares de malianos manifestaram-se ontem, na capital, Bamako, para pedir a demissão do Presidente Ibrahim Boubacar Keita, criticando o que consideram ser a insegurança e injustiça social no território.

Fotografia: DR

De acordo com a agência noticiosa Efe, os manifestantes agruparam-se junto à Praça da República, em resposta a um apelo lançado pelo líder religioso Mahmoud Dicko e entoaram cânticos para o afastamento do Chefe de Estado, a demissão do Governo e a dissolução da Assembleia Nacional.



Os manifestantes acusam o Presidente, Governo e Parlamento de má governação. Entre os manifestantes encontrava-se o xeque Dicko, antigo presidente do Alto Conselho Islâmico Maliano, criado em 2002, como plataforma independente com o objectivo de unir e representar as várias tendências da religião muçulmana - partilhada por 90 por cento dos cidadãos do país.



O Mali é palco regular de manifestações e motins, desde o mês passado, após o Tribunal Constitucional ter garantido a vitória, nas eleições legislativas, à coligação do partido do Chefe de Estado. O descontentamento surgiu depois do anúncio dos resultados definitivos das legislativas de Março e Abril, que deram ao partido no poder mais 10 lugares que o previsto nos resultados provisórios.