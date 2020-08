Mundo

Mali: Militares aceitam libertar o Chefe de Estado deposto

Após o golpe de Estado de 18 de Agosto, unanimemente condenado pela comunidade internacional e depois de terem dito que a transição seria liderada por um "militar ou um civil, num prazo razoável",a Junta Militar liderada pelo coronel Assimi Goita, aceitou, na segunda-feira, libertar o ex- Presidente Ibrahim Boubakar Keita, mas exige ficar três anos no poder para organizar a transição e eleições.

Junta Militar liderada pelo coronel Assimi Goita

Fotografia: DR

No final das negociações, a delegação da CE-DEAO liderada pelo ex- Presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, afirmou terem sido feitos avanços e obtidos compromissos sobre alguns pontos com o Conselho Nacional de Salvação do Povo, mas algumas questões continuam, ainda pendentes.

A questão do restabelecimento da ordem constitucional e da reposição no poder do Presidente Ibrahim Boubakar Keita, forçado a demitir-se , inicialmente exigidas pela CEDEAO, foram definitivamente afastadas.

A Junta Militar anunciou, no domingo, que vai permanecer no poder durante três anos e concordou em libertar o ex-Presidente. “O processo de transição de três anos será liderado por um órgão, presidido por um militar, que ocupará as funções de Chefe de Estado”, afirmou à agência francesa de notícias AFP, uma fonte da CEDEAO, confirmada pela Junta Militar, que avançou que haveria "três anos de transição com um Presidente militar e um Governo composto principalmente por militares”.

Mas, segundo o porta-voz dos militares, o coronel Ismael Wagué, nada está ainda decidido e haverá uma consulta massiva aos malianos quanto à duração da transição, seu Presidente e a constituição do Governo. De acordo com a mesma fonte da CEDEAO, quanto ao Primeiro-Ministro, Boubou Cissé, também detido a 18 de Agosto, a Junta acedeu ao pe-dido da CEDEAO e "aceitou que seja transferido para uma residência segura na capital, Bamako". Goodluck advertiu que "a solução desse tipo não funcionou na Nigéria”.