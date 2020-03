Mundo

Mali: ONG acusa ONU e Exército de ignorarem os massacres

A Human Rights Watch (HWR) acusou, ontem, as Nações Unidas e as Forças Armadas do Mali de não controlarem os ataques étnicos no país e que só no massacre de 14 de Fevereiro morreram 35 pessoas.

Fotografia: DR

Num relatório divulgado na página oficial na Internet, a Organização Não-Governamental (ONG) adianta que desde 2015 documentou o assassínio de mais de 800 pessoas no Mali, “em dezenas de massacres em larga escala de civis peuhl pelas milícias dogon e bambara, bem como numerosos assassínios, incluindo massacres de civis por homens peuhl armados e grupos armados islâmicos”.

O epicentro da violência está na região de Mopti, e o Bankass, a área administrativa onde Ogossagou está localizado, tem sido “particularmente atingida desde 2019, com dezenas de assassínios de agricultores e pastores de todos os grupos étnicos”, refere, também, o documento. A organização defende que “as autoridades do Mali devem prender e processar com urgência os responsáveis pelo massacre de 14 de Fevereiro, incluindo os que planearam e orquestraram o ataque”, bem como desarmar todas as “milícias abusadoras”, inclusive em Ogossagou, e “reassentar os residentes vulneráveis que queiram deixar a aldeia”.

Segundo a ONG, uma milícia étnica no Mali massacrou mais de 35 aldeões em 14 de Fevereiro de 2020 depois de as tropas do Governo deixarem aquela área.