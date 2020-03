Mundo

Mali: Votação sem perturbações mas com fraca participação

Os eleitores do Mali foram às urnas no domingo sem que houvesse notícias de grandes perturbações mas com a certeza de que os números de participação foram “extraordinariamente baixos”, disse, ontem, à AFP uma fonte da comissão eleitoral local.

Resultados das eleições legislativas malianas começam a ser conhecidos esta semana

Fotografia: DR

Segundo o referido organismo, o Primeiro-Ministro, Boubou Cissé, admitiu que a participação na primeira volta das eleições legislativas não foi muito grande. “Apelo aos eleitores: Lembrem-se de respeitar os gestos de barreira e usar as medidas sanitárias”, disse ao votar.

Mas, o facto é que a participação foi bastante diminuta, o que aliás não é novo no Mali, um país onde a adesão popular na corrida ao voto nunca ultrapassou a taxa dos 40 por cento, numa população de 7,5 milhões de potenciais eleitores.

Tratou-se da primeira eleição parlamentar no país desde 2013, quando Ibrahim Boubacar Keita foi eleito Presidente do Mali, com uma maioria substancial.

A segunda volta, inevitável segundo vários observadores, está agendada para 19 de Abril, sendo previsível que ainda esta semana se saibam os resultados de domingo.

As eleições legislativas deveriam ocorrer novamente no final de 2018 após a reeleição de Keita, mas foram adiadas várias vezes, em grande parte devido a preocupações com a segurança.

Cerca de 200 mil pessoas foram deslocadas no país devido aos conflitos no Centro e no Norte do Mali e não puderam votar.

Além dos episódios regulares de violência e os primeiros casos do covid-19, as eleições legislativas no Mali ocorreram poucos dias depois de um líder da oposição ter sido raptado junto com membros da sua comitiva eleitoral.

Somaïla Cissé, do partido União pela República e Democracia (URD), terá sido raptado por um grupo não identificado de homens armados enquanto fazia campanha, na quarta-feira, no distrito eleitoral de Niafunké. “Todas as medidas possíveis estão a ser tomadas” para encontrá-lo, disse o Governo num comunicado sem que até agora tenham surgido mais informações sobre este assunto.

Instabilidade desde 2012

A instabilidade que afecta o Mali começou com um golpe de Estado em 2012, quando vários grupos rebeldes e organizações fundamentalistas tomaram o poder do Norte do país durante dez meses.

Os fundamentalistas foram expulsos em 2013 por uma intervenção militar internacional liderada pela França, mas extensas áreas do país, sobretudo no Norte e no Centro, continuam a escapar ao controlo estatal e são, na prática, geridas por grupos rebeldes armados.

Assim, o Primeiro-Ministro aproveitou o período eleitoral para apelar aos malianos para que houvesse uma taxa de participação satisfatória e respeito pelas indicações dos serviços sanitários, para combater a epidemia de Covid-19.

“As eleições legislativas foram mantidas para evitar que tenhamos uma crise política suplementar às dificuldades de segurança e sanitárias”, sublinhou o Primeiro-Ministro.

O mandato da Assembleia formada após as eleições de 2013, que deram uma larga maioria ao partido do Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, devia terminar em 2018.

Apesar da presença de forças francesas, mas também regionais e da Organização das Nações Unidas estarem presentes no Mali, as autoridades malianas não conseguem neutralizar a violência jihadista.