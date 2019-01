Mundo

Mali detém sete suspeitos de atacarem uma aldeia

O Governo do Mali anunciou ontem a detenção de sete suspeitos após um ataque a uma aldeia no centro do país, que causou 37 mortos. “Após o massacre de 1 de Janeiro na vila de Koulogon, nos arredores de Bankass (centro), uma missão das Forças Armadas do Mali foi enviada para o local.

Fotografia: DR

Já foram detidos sete suspeitos”, refere o Ministério da Segurança e Protecção Civil do Mali, em comunicado. O primeiro-ministro Soumeylou Boubeye Maïga, que fez da segurança uma das suas prioridades, expressou a sua consternação na rede social Twitter. “Vamos encontrar os autores destes actos ignóbeis”, garantiu.

Trinta e sete pessoas foram mortas na terça-feira num ataque a uma aldeia da etnia fula no centro do Mali, levado a cabo, segundo fontes oficiais, por caçadores tradicionais, conhecidos como “dozos”.