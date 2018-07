Mundo

Malianos vão hoje a votos em clima de insegurança

Victor Carvalho

Os cerca de 6,5 milhões de malianos com direito a voto vão hoje eleger o Presidente da República sob um clima de crescente insegurança motivada, em grande parte, pela ascendência de grupos “jihadistas” na região do Sahel, com as milícias tuaregues a contribuírem também para o agravamento dos confrontos.

Milhões de cidadãos escolhem hoje o sucessor do actualmente Presidente Ibrahim Boubacar

Fotografia: DR

Nos últimos dias, o grupo Jamaat Nusrat al-Islam, com ligações estreitas à al-Qaeda, utilizou as redes sociais para pôr a circular um vídeo onde se manifestava contra o voto.

Este grupo é actualmente a principal organização “jihadista” na região, aterrorizando povoações na sua expansão para Norte, sobretudo nas cidades de Timbuktu, Gao e Kidal, onde também se encontram elementos do “Estado Islâmico”.

Nas suas acções, os terroristas exploram a fragilidade das fronteiras na região do Sahel para procederem a raptos e ao tráfico de seres humanos, uma forma de conseguirem fundos para financiar as suas mortíferas actividades.

Perante a passividade das autoridades, grupos árabes e tuaregues envolveram-se também nos confrontos, com o aparente objectivo de inviabilizar, ou de pelo menos atrapalhar a votação de hoje.

Para fazer frente à situação, o Governo enviou militares para a região que não só não conseguiram resolver o problema como agravaram, sendo agora acusados de discriminação e abuso de autoridade.

O ponto mais grave dos recentes confrontos iniciou-se quando grupos de jovens armados queimaram automóveis, bloquearam as ruas com pneus incendiados e obrigaram os comerciantes a abrir as portas dos seus estabelecimentos.

A situação complicou-se ainda mais com exigências separatistas da população tuaregue, oposta ao Governo central, mas também não tolerante com o “jihadismo”.



Vinte e três candidatos

Perfilam-se na corrida às urnas 23 candidatos, entre os quais o actual Presidente Ibrahim Boubacar Keita, que tem como principal rival Soumaila Cisse, um homem proveniente da região de Timbuktu que acabou derrotado na segunda volta das anteriores eleições.

Outros potenciais rivais de Ibrahim Boubacar Keita, que tentam um segundo mandato, são o antigo primeiro-ministro Modibo Sidibe, Drame Dembele e o general Moussa Coulibaly, além de uma mulher, Djeneba N’Diaye. Se nenhum dos candidatos conseguir mais de 50 por cento dos votos, haverá uma segunda volta a ser disputada entre os dois mais bem classificados, que apenas precisará de uma maioria simples para ser eleito.

Como sucedeu em anteriores pleitos, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) enviou uma missão de observação eleitoral composta por 171 membros.

A missão de observação eleitoral oeste-africana desdobrada no Mali supervisionou todas as fases pré-eleitorais e vai manter-se no terreno no período pós-eleitoral do escrutínio, para se certificar de que o processo respeita as melhores práticas internacionais.

A missão procedeu à exploração pré-eleitoral, pré-eleitoral de segurança e de solidariedade, presidida pelo presidente da Comissão da CEDEAO, Jean Claude Kassi Brou, e por uma missão de informação liderada pelo comissário para os Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Comissão, o general Francis Awagbé Behanzin.

Além da missão da CE-DEAO, também a União Africana e a União Europeia têm observadores no Mali a que se deverão juntar enviados especiais de diferentes países com os quais este país africano mantém relações privilegiadas.

A missão da União Africana é dirigida pelo antigo Presidente do Benin, Boni Yayi, que de acordo com a organização efectua uma observação e uma análise independente, objectiva e imparcial da condução da eleição à luz das disposições Carta Africana sobre Democracia, Eleições e da Governação, adoptada em 2007, e entrou em vigor em 2012, para melhorar a organização dos escrutínios em África e para reforçar as instituições eleitorais e realizar eleições justas, livres e transparentes.

Além da observação eleitoral directa, a missão realizou e realizará depois do voto reuniões com vários intervenientes no processo eleitoral, incluindo as autoridades institucionais, coligações dos partidos políticos e independentes em competição, órgãos de gestão e supervisão das eleições, os representantes da comunicação social, bem como as organizações da sociedade civil.