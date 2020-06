Mundo

Manifestações contra projecto de anexação por parte de Israel

Dezenas de palestinianos manifestaram-se, ontem, em Tulkarem e várias concentrações foram registadas noutras cidades da Cisjordânia ocupada, em protesto contra o projecto de Israel de anexar partes daquele território.

Fotografia: DR

Em Tulkarem, no Norte da Cisjordânia, os manifestantes empunhavam bandeiras palestinianas e gritavam ‘slogans’ contra a colonização israelita e o projecto de anexação.



O Exército israelita disparou granadas de atordoamento e de gás lacrimogéneo para impedir os manifestantes de se aproximarem de um controlo de passagem militar, constatou um jornalista da agência France Press.



No período da tarde estavam previstas manifestações em Nablus (Norte), Hebron (Sul) e Ramallah (centro).

O novo Governo de união israelita deve apresentar, a partir de 1 de Julho, a estratégia para aplicar o plano da Administração norte-americana para o Médio Oriente, que prevê a anexação, por Israel, de colonatos e do Vale do Jordão, na Cisjordânia ocupada.



Os palestinianos rejeitaram, por parcialidade, o “plano Trump”, que prevê, igualmente, a criação de um Estado da Palestina, mas num território reduzido e sem Jerusalém Oriental por capital, contrariamente ao que desejavam. As manifestações coincidem com o aniversário do que os palestinianos designam por “Naksa”, a derrota dos países árabes na guerra dos Seis Dias em 1967.



Este conflito causou o deslocamento de centenas de milhares de palestinianos e levou à ocupação por Israel da Faixa de Gaza – de onde se retirou em 2005 -, da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, que anexou como parte da “capital indivisível”.



“Hoje (ontem) assinalam-se 53 anos de ocupação israelita, acabar com ela é uma responsabilidade internacional”, escreveu na rede social Twitter o secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erakat.

Mais de 450 mil israelitas vivem em colonatos na Cisjordânia, considerados ilegais pela lei internacional, ao lado de 2,7 milhões de palestinianos.