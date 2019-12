Mundo

Manifestações prosseguem no Iraque apesar da demissão do PM

Centenas de iraquianos continuaram, ontem, a manifestar-se na cidade de Nasiriya, no Sul do país, onde nos últimos dias, pelo menos, 46 pessoas foram mortas pelas forças de segurança, num ambiente de contestação que levou à demissão do Primeiro-Ministro.

Segundo a agência EFE, o pedido de demissão do Primeiro-Ministro, Adel Abdelmahdi, apresentado na sexta-feira, foi ontem aceite pelo Conselho de Ministros, que se reuniu em sessão extraordinária.

Um grande número de manifestantes estava ontem a rodear o Comando da Polícia da província de Dhi Qar, em Nasiriya, enquanto as forças de segurança disparavam para o ar munições reais para dispersar os manifestantes, de acordo com uma fonte anónima do Ministério do Interior iraquiano que falou à EFE.

De acordo com a mesma fonte, não se registaram feridos e os líderes tribais da província, em conjunto com as autoridades locais tentavam persuadir os manifestantes a retirar-se das imediações do comando da Polícia, o epicentro dos protestos na cidade nos últimos dias.

Apesar de as autoridades de Dhi Qar terem decretado três dias de luto em toda a província, depois dos violentos protestos nos últimos dias, que resultaram na morte de pelo menos 46 pessoas em Nasiriya, os manifestantes tomaram ontem de manhã, o controlo das principais pontes sobre o rio Eufrates que unem a cidade.

Depois de, na quarta-feira, os manifestantes terem irrompido pelo consulado iraniano de Najaf, no Sul, de maioria xiita, houve uma escalada de violência que foi condenada pelas principais autoridades desse ramo da religião muçulmana e pelos líderes políticos, tendo culminado na renúncia do Primeiro-Ministro.

Milhares de pessoas estão nas ruas desde Outubro.