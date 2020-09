Mundo

Manifestantes apoiam nas ruas a Junta Militar

Centenas de malianos demonstraram, ontem, na capital, Bamako, apoio à Junta Militar, no meio de uma disputa sobre o regresso dos civis ao poder, após o golpe de Estado de 18 de Agosto, noticiou a Agência France Press.

Fotografia: DR

Os participantes responderam ao apelo do MP4 (Movimento Popular de 4 de Se- tembro), uma nova formação de apoio aos coronéis no poder, numa altura em que os malianos estão a dividir-se sobre se é um militar ou um civil que deve liderar a transição, supostamente para trazer os civis de volta à liderança do país, e quanto tempo deve durar este período de transição.



“Queremos que o Exército se mantenha no poder durante o tempo que for necessário, até ao final do mandato do ex-Presidente IBK”, disse Hamza Sangare, um comerciante de 40 anos, no meio da multidão de manifestantes e do barulho das vuvuzelas, referindo-se a Ibrahim Boubacar Keïta, derrubado pelos militares.



Desde o início, os militares prometeram devolver as ordens aos civis no final de um período de transição a ser determinado. Falaram inicialmente em três anos (correspondentes ao final do mandato presidencial), sob a liderança de um oficial militar. Mas depararam-se com a recusa dos vizinhos da África Ocidental e lançaram consultas com as partes e a sociedade civil sobre a implementação desta transição.

Na segunda-feira, a CE-DEAO deu aos militares até 15 de Setembro para nomear um Presidente e um Primeiro-Ministro civis para a transição.