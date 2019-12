Mundo

Manifestantes contestam novo Presidente nas ruas

Centenas de manifestantes encheram, sexta-feira, ao final da tarde, o centro de Argel, para vaiarem o novo Chefe de Estado eleito na véspera, Abdelmadjid Tebboune, um ex-fiel do Presidente deposto, Abdelaziz Bouteflika, a agência France-Press.

Fotografia: DR

Os manifestantes exibiam cartazes onde se podia ler: “Tebboune o teu mandato é um nado morto” ou “O vosso Presidente não me representa”. Abdelmadjid Tebboune, 74 anos, antigo ministro e chefe do Governo de Abdelaziz Bouteflika, foi eleito à primeira volta para suceder ao ex-Chefe do Estado da Argélia, anunciou, ontem, a Autoridade Nacional Independente das Eleições (ANIE).

Tebboune “recolheu 58,15 por cento dos votos”, disse o presidente da ANIE, Mohamed Charfi, no dia seguinte ao do escrutínio, marcado por uma abstenção recorde, a destruição de algumas assembleias de votos e uma manifestação de protesto em Argel.

A ANIE indicou que a taxa de participação foi de 39,83 por cento - depois de, na quinta-feira, referir que tinham votado 41,14 dos 24,4 milhões de eleitores - a mais fraca da história das eleições presidenciais pluralistas na Argélia.

O Conselho Constitucional deve proclamar os resultados definitivos até ao dia 25 de Dezembro, após a análise de eventuais recursos, segundo a ANIE. O Presidente argelino eleito, Abdelmadjid Tebboune, prometeu “estender a mão” ao “Hirak”, o movimento de contestação popular inédito que decorre na Argélia há cerca de dez meses.

“Estendo a mão ao Hirak para um diálogo franco pela Argélia”, limitou-se a referir Tebboune, durante a primeira conferência de imprensa em Argel após a sua vitória nas presidenciais de quinta-feira.

Na primeira intervenção pública, o Presidente eleito saudou as Forças Armadas e o Chefe de Estado-Maior, General Ahmed Gaid Salah, que se tem afirmado como o homem forte do país desde a destituição do ex-Presidente, a 2 de Abril.Prometeu prosseguir o combate à corrupção através da “separação definitiva do dinheiro da política” e anunciou uma revisão “profunda” da Constituição que será submetida a referendo.