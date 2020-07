Mundo

Manifestantes derrubam estátua de Colombo nos EUA

Populares enfurecidos pela morte de George Floyd derrubaram a estátua de Cristóvão Colombo em Baltimore e lançaram-na à agua no porto daquela cidade.

Racismo na sociedade policial dos EUA é indémico

Fotografia: DR

Os manifestantes mobilizados pela morte do afro-americano George Floyd às mãos de um agente da Polícia da cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, Estados Unidos, têm exigido a retirada de estátuas de Colombo e de figuras confederadas, entre outras.

No caso do explorador italiano, a justificação é que Colombo é responsável pelo genocídio e exploração dos povos nativos nas Américas.

De acordo com o jornal “The Baltimore Sun”, a estátua foi inaugurada em 1984 e pertence ao município.

Estátuas de Colombo também foram derrubadas ou vandalizadas em Miami; Richmond, Virgínia; St. Paul, Minnesota e Boston.

Morte de Floyd

Mais um dos quatro ex-agentes da Polícia de Minneapolis envolvidos na morte de George Floyd, em Maio, saiu da prisão, noticiou, ontem, o jornal local “Star Tribune”.

De acordo com a publicação, Tou Thao, de 34 anos, foi libertado sábado, depois de pagar uma fiança de 750 mil dólares. Tou Thao foi um dos polícias que testemunhou a morte de George Floyd, às mãos de Derek Chauvin, sem nunca tentar parar o colega que sufocou a vítima, com um joelho no pescoço, durante cerca de oito minutos.

Este é o terceiro elemento envolvido na ocorrência a ser solto. Thao e os outros dois colegas, Lane e Kueng, também demitidos da corporação, estão acusados de “auxílio não intencional e cumplicidade em homicídio em segundo grau, bem como auxílio e cumplicidade e homicídio por negligência”. O jornal revela, ainda, que os ex-polícias terão de se apresentar à Justiça em Setembro.

Manifestantes

Uma das duas mulheres atropeladas durante um protesto contra a brutalidade policial que teve lugar numa estrada cortada ao trânsito em Seattle, Estados Unidos, morreu na madrugada de ontem, disseram as autoridades.

Summer Taylor, de 24 anos, morreu à noite no Harborview Medical Center, disse a porta-voz, Susan Gregg.

Taylor e Diaz Love, de 32 anos, foram atingidas por um carro que passou por uma multidão de manifestantes em pânico na Interestadual 5 no início da madrugada, informaram autoridades.

Um homem conduziu o carro em direcção a veículos que estavam a bloquear a estrada e acelerou no meio da multidão na madrugada de domingo, de acordo com um relatório policial, divulgado pela Patrulha Estadual de Washington.

A outra mulher está em estado grave na unidade de cuidados intensivos, também em Harborview, acrescentou Gregg. Love estava a filmar em directo o protesto numa transmissão de quase duas horas na rede social Facebook quando o vídeo terminou abruptamente, após ser atingida. Num outro vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a aproximação da viatura e as duas mulheres a serem atropeladas.

O condutor, que estava sozinho no carro, fugiu do local depois de atingir as manifestantes, disse o agente Chase Van Cleave à agência de notícias Associated Press.

Um dos manifestantes perseguiu o condutor e acabou por retê-lo até à chegada das forças de segurança que procederam à sua detenção.

O condutor que atropelou as mulheres foi descrito como reservado e mal-humorado no momento da detenção, mas perguntou se as pessoas atingidas estavam bem, de acordo com documentos apresentados em tribunal.

Polícias despedidos

Três polícias de Aurora, no Colorado, Estados Unidos, foram despedidos após terem partilhado fotografias onde os próprios recriavam uma manobra que agentes usaram para manter submisso um homem negro que acabou posteriormente por morrer, avançou a autoridade, citada pela Reuters. Um quarto Polícia resignou ao cargo.

Jason Rosenblatt, Erica Marrero e Kyle Dittrich perderam o emprego, enquanto o outro agente, identificado como Jaron Jones, pediu dispensa.

Uma das fotos, tirada em Outubro, prossegue a agência Reuters, mostra Kyle Dittrich e Jaron Jones a recriarem uma manobra de aperto da carótida, enquanto Erica Marrero posava a sorrir ao lado dos colegas. Estas foram captadas junto do local onde ocorreu o “confronto” que levou ao óbito de Elijah McClain e divulgadas no fim-de-semana.

Vanessa Wilson, a chefe interina da Polícia local, fez uma conferência de imprensa onde anunciou os despedimentos e referiu que as acções dos agentes eram “repreensíveis”. “Estou enojada”, citou, ainda, a agência.

Elijah McClain, que tinha 23 anos na altura da morte, em Agosto de 2019, estava a caminhar numa rua de Aurora quando foi abordado por três agentes por desconfiarem que o jovem apresentava um comportamento suspeito.

A advogada da família afirmou que não só a Polícia matou um “homem inocente” como também gozou com o incidente ao recriá-lo.