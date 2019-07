Manifestantes em Hong Kong excederam limites

Português é falado 27 vezes por mais gente do que o país que o inventou

Lembra-se da Presidente croata a celebrar com a sua selecção o segundo lugar no Mundial de Futebol da Rússia? Vestida com a camisola de xadrez vermelha e branca, a consolar Luka Modric debaixo de chuva no estádio? Pois meses antes da final com a França (2-4), Kolinda Grabar-Kitarovic fez um discurso em português no Palácio da Ajuda, em Portugal, num jantar oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de um país que pode ter só dez milhões de habitantes, mas cuja língua é falada por cerca de 270 milhões de pessoas no mundo. A esmagadora maioria tem-na como língua materna, alguns milhões porque a estudaram, como a croata. É a sexta língua mais falada no planeta e consegue ser a mais usada no Hemisfério Sul, graças ao Brasil (210 milhões) mas também a Angola e Moçambique.