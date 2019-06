Mundo

Manifestantes voltam a exigir a mudança do sistema argelino

As detenções de ex-dirigentes políticos e figuras decisivas na presidência de Abdelaziz Bouteflika não acalmaram a contestação na Argélia, onde segundo a AFP os manifestantes voltaram neste fim-de-semana a mobilizar-se massivamente para exigir a mudança de “todo o sistema”.

A?queda do ex-presidente Bouteflika incentivou a juventude a exigir mais abertura

Fotografia: DR

As manifestações deste fim-de-semana coincidiram também com o décimo-oitavo aniversário de uma grande marcha de habitantes da Cabília, uma região montanhosa do norte da Argélia de maioria berbere, denominada "Primavera Negra", violentamente reprimida e que degenerou numa revolta. Desde então, todas as manifestações foram estritamente proibidas na capital argelina.

A proibição permanece em vigor, mas desde 22 de Fevereiro que a polícia mostra-se incapaz de impedir um inédito movimento de massas que tem invadido as ruas do país.

Este fim-de-semana, as ruas de Argel estiveram de novo repletas de manifestantes que voltaram a ecoar palavras de ordem como “Ladrões, pilharam o país!”, na sequência de uma semana assinalada pela ordem de prisão preventiva emitida contra Ahmed Ouyahia, 66 anos, e Abdelmalek Sellal, 70 anos, dois antigos primeiros-ministros e próximos de Bouteflika.

À semelhança da demissão de Bouteflika, em 2 de Abril, estas prisões não acalmaram os manifestantes, que continuam a exigir o afastamento de todos os antigos representantes do círculo próximo do ex-Presidente durante os seus 20 anos de poder.

Os alvos são, designadamente, o Presidente interino, Abdelkader Bensalah, o primeiro-ministro Noureddine Bedoui e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, general Ahmed Gaid Salah.

Após a anulação, devido à ausência de candidatos credíveis, das eleições presidenciais previstas para 4 de Julho e destinadas a eleger o sucessor de Bouteflika, o poder interino apelou a um diálogo rejeitado pelos manifestantes, que em alternativa pretendem instituições de transição e recusam que seja o círculo próximo do ex-Presidente, ainda no poder, a organizar o escrutínio.

Numerosas palavras de ordem e faixas também se dirigiram directamente ao general Gaid Salah, o verdadeiro homem forte do país desde a demissão de Bouteflika e que apoiou abertamente, ou ordenou segundo diversos observadores, os inquéritos anti-corrupção.

"Gaid Salah para o lixo", gritaram os manifestantes, de acordo com um jornalista da AFP. No cortejo, diversas faixas também recordavam o aniversário da repressão da marcha de 14 de Junho de 2001 em Argel, em plena “Primavera Negra”, a revolta da região da Cabília desencadeada pela morte de um estudante de liceu numa esquadra da polícia e que foi reprimida violentamente pelas autoridades. De acordo com a Liga Argelina dos Direitos Humanos, o balanço destes tumultos cifrou-se em 126 mortos (na maioria jovens) e mais de 5 mil feridos.

Enquanto isso, o Presidente interino, Abdelkader Bensalah, foi internado de urgência para tratar-se das sequelas de um tumor cancerígeno que lhe impede de honrar tarefas protocolares.

Operado em Setembro de 2015, em Paris, o actual Chefe de Estado teve uma recaída que o obrigou a tratamentos complementares.

No dia 4 deste mês, depois de assistir a uma oração na grande mesquita de Alger, a Presidência anulou a cerimónia de cumprimentos prevista para a Casa do Povo. Ahmed Ouyahia, um impopular pilar da presidência de Bouteflika (1999-2019) está a ser investigado judicialmente, juntamente com outros antigos dirigentes argelinos, por presumíveis fraudes em negócios públicos.

A maioria dos suspeitos são acusados de aproveitarem as relações privilegiadas com o Chefe de Estado e o seu círculo para garantir vantagens.